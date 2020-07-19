سبب قد يُعجل برحيل منصور بن مشعل عن الأهلي

المواطن - محمد سمعه

تسببت أحوال النادي الأهلي الأخيرة، في خلق حالة من الغضب العارم عند جماهير النادي، وذلك بسبب وجود أزمات مالية، بجانب الفشل في الإبقاء على عبدالفتاح عسيري، الذي انضم مؤخرًا لنادي النصر.

وفي وقت سابق، دشن الجمهور الأهلاوي وسمًا عبر موقع “تويتر” وهو “رحيل منصور مطلب الجمهور”، حيث طالبوا برحيل الأمير منصور بن مشعل المشرف على الكرة بالأهلي؛ بسبب تردي أوضاع الفريق الكروي الأول وعدم استقراره مع اتجاه بعض اللاعبين للرحيل مثل سلمان المؤشر بعد رحيل عبدالفتاح عسيري لـ النصر.

وربما يتجه منصور بن مشعل للاستجابة للضغط الأهلاوي والرحيل، خاصة أن جماهير الراقي تشعر بأنه المسؤول الأكبر وراء رحيل عسيري لنادي النصر.

وكانت تقارير صحافية ذكرت أن الأمير منصور بن مشعل يرفض بشكل قاطع تحميه مسؤولية رحيل عبدالفتاح عسيري للعالمي.

منصور بن مشعل سيحاول إصلاح الأوضاع

من ناحية أخرى، قالت تقارير صحافية إن الأمير منصور بن مشعل لن يترك منصبه وسيحاول إصلاح الأوضاع في الفريق، وذلك بعقد اجتماع حاسم مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش لوضع خطوة إنقاذ للأهلي بالمرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق، وجّه الناقد الرياضي والإعلامي عادل الملحم رسالة إلى جماهير الأهلي، التي غضبت بعد انتقال عبدالفتاح عسيري من الراقي إلى النصر ولمدة 3 مواسم.

وغرد الملحم عبر حسابه في “تويتر” قائلًا بعد انضمام عبدالفتاح عسيري: ”رسالة إلى بعض محبي النادي الملكي ممن امتعضوا من انتقال عبدالفتاح عسيري للنصر، ماذا لو التقيت مصادفة نجم من نجوم الكرة السعودية وسألته هذا السؤال: هل ستجدد مع ناديك؟، ثم أجاب حسب عرضهم لي! بالله عليك ماذا تفهم من هذه الإجابة؟ هل سمعته يقول أنا ابن النادي وسأوقع على بياض مثلًا؟”.

اللاعبون يهتمون بالمادة

وأضاف الملحم واصفًا مفاوضات عبدالفتاح عسيري: ”لا نضحك على بعض أي نجم مطلوب من قبل الأندية سيكون محل اهتمام الآخرين وستصله عروض مباشرة من وكيل أعماله وهو أيضًا مستفيد سيخبره أن عقدك سينتهي بعد سنة مثلًا وهناك من على استعداد أن يوقع معك بهذا الرقم، بالله عليكم هل سيكون رده ونحن في زمن الاحتراف والمادة أنا باقي مع فريقي مهما حصل؟”. وتابع الناقد الرياضي: “أخيرًا هناك مثل شعبي يقول: العطشان يكسر الحوض، لندع المثاليات التي لا تخرج إلا إذا تعارض الأمر مع مصلحة فريقي ونركز على أننا في زمن الاحتراف، المفاوضات الشفوية إن حضرت لا تغير شي في الأمر طالما أنا متمسك بلاعبي ومستعد أن ألبي طلباته وهو الأمر الذي تحدث به عبدالفتاح عسيري في الرياضية”. وكانت صفقة عبدالفتاح عسيري أثارت الجدل بين الجماهير الرياضية في السعودية، خاصة أن الهلال والاتحاد دخلا بقوة في المنافسة مع النصر، قبل أن يحسمها العالمي لمصلحته في نهاية الأمر.



