سبب موافقة الأنصار على رحيل الشنقيطي إلى النصر

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الأنصار سالم الجهني عن سبب الموافقة على رحيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله الشنقيطي إلى النصر خلال الفترة الحالية.

سبب رحيل الشنقيطي

وأكد سالم الجهني خلال تصريحاته لـ”الاقتصادية”، أن رفض المدافع عبدالله الشنقيطي تجديد عقده مع الأنصار هو ما تسبب في استقبال عروض الأندية، ومن بينها عرض نادي النصر.

وتابع: “نحن مؤتمنون على النادي وحقوقه.. فاوضنا الشنقيطي للتجديد قبل دخوله الفترة الحرة، لكن لم نتوصل معه إلى اتفاق، كنا متمسكين باللاعب لآخر لحظة، ورغبة اللاعب في الانتقال هي التي جعلته يغادر”.

وأضاف رئيس نادي الأنصار خلال تصريحاته قائلًا: “قدمنا للاعب عرضًا حسب إمكاناتنا، كما حرصنا على بيعه ليستفيد النادي منه ماديًا قبل أن ينتهي عقده ويغادر مجانًا”.

وأشار الجهني إلى أنه تلقوا 5 عروض من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب عرض العالمي، مضيفًا: “عرض النصر ورغبة اللاعب حسما الأمر، ليس من ناحية الأمور المالية، بل هناك أمور تم الاتفاق مع إدارة النصر عليها، لا أستطيع الحديث عنها في الوقت الراهن”.

النصر يضم الشنقيطي

وكان نادي النصر قد وقع مؤخرًا عقدًا رسميًا مع عبدالله الشنقيطي يمتد لمدة 3 سنوات، وذلك بعد أن اتفقت إدارة العالمي على شراء المتبقي من عقده مع فريقه الحالي الأنصار، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وأسبق أن كدت تقارير صحافية مؤخرًا أن صفقة انتقال الشنقيطي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قد تشهد أزمة، حيث يرغب المدرب البرتغالي روي فيتوريا في قيده بالقائمة الآسيوية، فيما ترغب إدارة الأنصار استمراره لنهاية الموسم، قبل أن ينجح في شراء عقده حاليًا.



