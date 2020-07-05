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سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح على 5 مناطق
تتسبب في تدني الرؤية الأفقية

سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح على 5 مناطق

2020/07/05
الساعة 8:39 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سحب رعدية ممطرة ونشاط للرياح على 5 مناطق
المواطن - واس
العناوين الفرعية إخفاء
1 استمرار هطول الأمطار على 4 مناطق
2 تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران
3 أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساءً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا لرياح سطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض.

فيما تكون السماء غائمة جزئياً على جنوب وجنوب غرب المملكة قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 14-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

استمرار هطول الأمطار على 4 مناطق

تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران

أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساءً

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