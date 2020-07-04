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سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية على 5 مناطق.. غدًا
الدمام وأبها تسجلان أعلى وأقل درجة حرارة

سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية على 5 مناطق.. غدًا

2020/07/04
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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سحب رعدية وغبار يحجب الرؤية على 5 مناطق.. غدًا
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران
2 استمرار هطول الأمطار على 4 مناطق
3 أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساءً

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية على عدة مناطق غدًا الأحد.

وتشمل الحالة الجوية، نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الرياض، غدًا الأحد، بمشيئة الله.

كما توقعت الأرصاد، سماء غائمة جزئيًّا على جنوب وجنوب غرب السعودية، قد تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة.

أما عن درجات الحرارة، فتوقعت الأرصاد أن تسجل الدمام أعلى درجة حرارة بـ46 مئوية، بينما تسجل محافظة أبها أقل درجة بـ20 مئوية.

 

تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة على نجران

استمرار هطول الأمطار على 4 مناطق

أمطار رعدية على جازان حتى الثامنة مساءً

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