سحب قرعة استئناف دوري أبطال أوروبا غدًا

المواطن - واس

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن سحب قرعة استئناف باقي مباريات دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020 غدًا الجمعة بمدينة نيون السويسرية، وذلك بعد توقف المسابقة لمدة 4 أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا في القارة العجوز.

وتوقفت المسابقة منذ شهر مارس الماضي بعد قرار الاتحاد الأوروبي تعليق النشاطات الكروية في أنحاء القارة؛ ليضع “ويفا” في منتصف يونيو خطة لإكمال مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي “يورويا ليغ”.

وضمنت أندية أتالانتا الإيطالي ولايبزيغ الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي التأهل إلى ربع النهائي، فيما تبقى أربع مباريات في إياب ثمن النهائي هي يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (صفر-1 ذهابًا)، وبرشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1 ذهابًا)، ومانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (2-1 ذهابًا)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي (3-صفر ذهابًا).

دوري أبطال أوروبا بنظام التجمع في البرتغال

وأقر الـ”ويفا” لاستكمال المسابقة إقامة بطولة مصغرة من ربع النهائي في لشبونة البرتغالية، تقام بنظام خروج المغلوب بعد مباراة واحدة بدءًا من 12 أغسطس، وصولًا إلى المباراة النهائية المقررة في 23 منه؛ إذ سيُستكمل دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في السابع والثامن من أغسطس المقبل، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، ونصف النهائي في 18 و19 منه، والمباراة النهائية في 23 منه.

تفاصيل مباريات الدوري الأوروبي

وفي بطولة الدوري الأوروبي ستقام مباريات إياب الدور ثمن النهائي في 5 و 6 أغسطس، وبالنسبة لمواجهتي روما الإيطالي مع إشبيلية الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي مع خيتافي الإسباني (لم تلعب ذهابًا) بسبب فيروس “كوفيد-19″، فستحسمان بمباراة واحدة على أرض محايدة في ألمانيا أيضًا، وستقام أدوار ربع النهائي يومي (10-11 ) أغسطس، ونصف النهائي يومي ( 16-17 أغسطس) في مباراة واحدة، وليس بنظام الذهاب والإياب، على أن تقام المباراة النهائية بتاريخ 21 أغسطس في كولن الألمانية.