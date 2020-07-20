سر العرض الإيطالي المُقدم لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

مع الأزمات، التي يعيشها النادي الأهلي حاليًا بسبب وجود مستحقات مالية متأخرة ولاعبين يرغبون في الرحيل، تلقى مجلس إدارة النادي برئاسة عبدالإله مؤمنة عرضًا رسميًا من إحدى الشركات الإيطالية المتخصصة في صناعة الملابس الرياضية، وذلك من أجل صناعة الأزياء الرياضية لمختلف فرق النادي في الألعاب الرياضية المختلفة بجميع درجاتها.

فائدة العرض الإيطالي لـ الأهلي

ويشمل عرض شركة Errea إقامة سينما رياضية داخل الأهلي مع توقيع عقود سنويًا تسمح للراقي بخوض مباراة ودية مع نادٍ أوروبي؛ وذلك من أجل الاحتكاك باللاعبين الأوروبيين وتطوير مستوى نجوم الأهلي وذلك وفقًا لـ “الرياض”.

وأضافت الصحيفة أن الشركة الإيطالية تنتظر رد الأهلي على العرض، وإلا فإن الشركة ستتراجع عن الفكرة.

وقد يكون العرض مناسبًا لفريق الأهلي الذي يسعى إلى توفير سيولة مالية، تسمح له بسداد المستحقات المتأخرة لبعض من نجومه، ومحاولة إقناع من يرغب في الرحيل بالبقاء عن طريق تحسين بنود عقده.

وفي وقت سابق، نشر اللاعب عبدالرحمن غريب صاحب الـ23 عامًا، صورة له عبر حسابه في Snap Chat وهو متجه لمدينة الرياض، حيث أثارت هذه الصورة الجدل، وقيل عنها بأنها بداية للانتقال لأحد الأندية في العاصمة.

ويعاني الأهلي من أزمات قوية بالفترة الحالية، حيث يُفكر بعض من اللاعبين في مغادرة الفريق مثل السوري عمر السومة وسلمان المؤشر وعبدالرحمن غريب إضافة لـ البرازيلي جوزيف دي سوزا.

قرار الأهلي بعد رحيل عبدالفتاح عسيري

وفي وقت سابق، اتخذ مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاون مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش قرارًا بحق اللاعب عبدالفتاح عسيري، وذلك بعد أن أتم انتقاله لنادي النصر، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقرر الأهلي تحويل عبدالفتاح عسيري من التدريب الجماعي مع الفريق إلى التدريب الانفرادي كقرار سريع خاصة أن المدرب الصربي فلادان أكد أنه لن يعتمد على اللاعب في الفترة المقبلة وفقًا لـ “الرياض”.



