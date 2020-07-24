سعر الذهب يحطم حاجز 1900 دولار

المواطن - متابعة

اخترق الذهب، اليوم الجمعة، حاجز 1900 دولار للأوقية (الأونصة) للمرة الأولى منذ 2011، إذ فاقم خلاف أمريكي صنين المخاوف حيال تضرر الاقتصاد العالمي المترنح بالفعل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمائة إلى 1899.68 دولار للأوقية بحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وذلك بعد بلوغ 1905.99 دولار، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2011.

والأسعار متجهة لزيادة 5% على أساس أسبوعي، وهو أفضل أداء لها منذ الأسبوع المنتهي في 27 مارس.

وجرت تسوية عقود الذهب الأمريكية الآجلة بزيادة 0.4 بالمائة عند 1897.5.

وقال تاي وونغ مدير تعاملات مشتقات المعادن الأساسية والنفيسة لدى بي إم أو: ”المخاوف من مزيد من التباطؤ الاقتصادي بسبب الخلاف الأمريكي الصيني المر الآخذ في التنامي يعتبر سببًا لترجيح استمرار الدعم الحكومي والنقدي عالميًّا لفترة أطول“.

وفي تصعيد جديد، أمرت الصين الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها في مدينة تشنغدو، وذلك ردًّا على مطالبة الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستون.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.2 بالمائة إلى 22.67 دولار للأوقية، لكنها ارتفعت قرابة 17 بالمائة منذ بداية الأسبوع، وهو أفضل أداء أسبوعي منذ 1987، مدعومة بآمال في انتعاش صناعي.

وصعد البلاتين 1.3 بالمائة إلى 916.97 دولار للأوقية وربح البلاديوم 4.3 بالمائة إلى 2216.31 دولار.



