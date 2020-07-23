سعر برنت اليوم يرتفع بنسبة 0.81%

المواطن - واس
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم ، 36 سنتًا ، وما نسبته 0.81 % ليصل إلى 44.64 دولاراً أمريكياً .
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ، بنسبة 0.66 % ليثبت عند 42.22 دولار .
ويوم أمس تراجع مزيج بريت صباح اليوم بمقدار 0.18 بنساً، ما يعادل 0.41 % عند 43.76 دولاراً أمريكياً للبرميل.
كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.9 % أو ما يعادل 39 سنت، عند 41.53 دولاراً أمريكيا للبرميل.
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