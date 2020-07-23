سعر برنت اليوم يرتفع بنسبة 0.81%

المواطن - واس

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي “برنت” للعقود الآجلة اليوم ، 36 سنتًا ، وما نسبته 0.81 % ليصل إلى 44.64 دولاراً أمريكياً .

كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة ، بنسبة 0.66 % ليثبت عند 42.22 دولار .

ويوم أمس تراجع مزيج بريت صباح اليوم بمقدار 0.18 بنساً، ما يعادل 0.41 % عند 43.76 دولاراً أمريكياً للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.9 % أو ما يعادل 39 سنت، عند 41.53 دولاراً أمريكيا للبرميل.



