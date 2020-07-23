سعود الطبية توجه نصائح مهمة للوقاية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري

المواطن - الرياض

نظمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في قسم الفعاليات بإدارة العلاقات العامة والإعلام مساء أمس الفعالية الصحية الإلكترونية (ضربات الشمس والإجهاد الحراري).

شارك في الفعالية الدكتور صالح السليمان استشاري مشارك في طب الطوارئ، والدكتور عمرو عبدالجبار استشاري الجلدية وجراحة الجلد والليزر، ونجود السلطان أخصائية تثقيف صحي.

وتناولت الفعالية عددًا من المحاور أبرزها: أهمية شرب الماء طوال اليوم، وعدم ترك الأطفال داخل السيارة في طقس شديد الحرارة، وكيفية اختيار أفضل واقيات الشمس.

وأكدت رئيس قسم الفعاليات الصحية بإدارة العلاقات العامة والإعلام بالمدينة أ. عائشة الفيفي أن هذه الفعالية تعد المبادرة الأولى من نوعها، والتي نظمها قسم الفعاليات الصحية بإدارة العلاقات العامة والإعلام عبر منصات الويب، حيث تم تنفيذ فعالية ضربات الشمس والإجهاد الحراري عبر برنامج الويبكس والذي يعد من أفضل برامج مؤتمرات وفعاليات الفيديو ويب، وخاصة بعد أن توقفت الفعاليات بكافة أنواعها بسبب جائحة كورونا كانت هذه المبادرة التي هدفت لتوعية المجتمع كل في منزله وتحقيق أهمية المسؤولية المجتمعية.

واختتمت الفيفي تصريحها قائلة نطمح لتنفيذ المزيد من الفعاليات الصحية الإلكترونية في الفترة القادمة مع مزيد من الابتكار لتكون فعاليات جاذبة للجميع إن شاء الله، وأشكر الإدارة التنفيذية وإدارة العلاقات العامة والإعلام الصحي وإدارة الحاسب الآلي على دعهم لهذه الفعالية.

وفي نهاية الفعالية استقبل المشاركون المداخلات والنقاشات من الحضور.



