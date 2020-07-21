سعود الطبية: 710 مستفيدين من خدمات الرعاية الصحية المنزلية

المواطن - الرياض

قدمت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الرعاية الصحية المنزلية خدماتها الصحية لنحو 710 مستفيدين، في ظل جائحة كوفيد-19، من خلال 3435 زيارة منزلية، والتي تنوعت ما بين: زيارة طبية وتمريضية وعلاج طبيعي ورعاية نفسية وتغذية علاجية وتثقيف صحي وخدمة اجتماعية إضافة للزيارات الافتراضية عن بعد.

وأوضحت المدينة بأن الزيارات تمت من خلال الفرق الميدانية متعددة التخصصات التي تم تجهيزها بكوادر مؤهلة على مدار الأسبوع ضمن جدولة محددة، حيث سخرت إدارة الرعاية الصحية المنزلية إمكانياتها وطواقمها الطبية لخدمة المرضى خصوصًا من تتطلب حالاتهم وأوضاعهم زيارة الفرق الطبية لهم لتجنيبهم مشقة التنقل والانتظار.

وأضافت المدينة: بلغ عدد مرضى التغذية العلاجية المنزلية نحو220 مريضًا، و47 طفلًا مستفيدًا من خدمة الرعاية المنزلية للأطفال بالتعاون مع مستشفى الأطفال، أما خدمات الدعم النفسي والخدمات الاجتماعية فقد بلغ عدد المستفيدين منها 359 مريضًا، مع 2427 شحنة مستلزمات وأجهزة وأدوية سلمت للمرضى بمنازلهم، أما عينات الدم المسحوبة من المرضى فقد بلغت 507 عينات.

وأشارت المدينة إلى أنه تم تنفيذ حوالي ألف زيارة منزلية لرعاية الجروح، في حين بلغت جلسات العلاج الطبيعي نحو 50 جلسة، بالإضافة إلى 11 مستفيداً من الرعاية التلطيفية المنزلية، وقرابة 160 مريض سكري استفاد من خدمات الرعاية الشاملة بالتعاون مع قسم التثقيف الصحي.

ونوهت المدينة إلى أنه تم إطلاق خدمات جديدة منذ شهر يونيو ومستمرة خلال الجائحة؛ كزيارة الأم والطفل بعد العملية القيصرية لتقليل المخاطر المرتبطة بالتنويم حيث استفادت أكثر من 20 مريضة من الخدمة. كما أن عدد مسحات كوفيد-19 بالمنازل بلغت نحو 378 مسحة أجريت للمرضى طريحي الفراش والمخالطين لحالات مؤكدة من عائلات الموظفين الذين يتعذر قدومهم للعيادات لإجراء المسحة.

يذكر أن إجمالي المستفيدين من الرعاية المقدمة للمرضى خلال النصف الأول من العام الميلادي الحالي بلغ عددهم 800 مريض، من خلال 5330 زيارة ميدانية وعن بعد، أما عدد المرضى الجدد المقبولين بالبرنامج فقد بلغ 115 مريضاً منهم 75 من أقسام التنويم.



