سلطنة عمان تسجل 1318 إصابة جديدة بـ كورونا

المواطن - متابعة

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1318 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأفادت وزارة الصحة العُمانية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 56015 إصابة.

فيما بلغ إجمالي الوفيات 257 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 36098 حالة .

وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت مراراً من احتمال ظهور موجة ثانية، كما أوضحت أن كورونا قد يبقى معنا إلى الأبد ويتحول إلى فيروس موسمي.

وأواخر الشهر الماضي، أوضحت المنظمة الأممية من أن الدول التي تشهد تراجعاً في الإصابات لا تزال تواجه خطر “ذروة ثانية فورية” إذا أوقفت إجراءات وقف تفشي المرض بشكل أسرع مما يلزم.

وقال رئيس حالات الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في حينه إن العالم لا يزال في منتصف الموجة الأولى من التفشي، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تنخفض فيه الإصابات في دول كثيرة فإن الأعداد تتحرك باتجاه الصعود في أميركا الوسطى والجنوبية وجنوب آسيا وإفريقيا.



