سلمان المؤشر يُسبب أزمة قوية لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

سعى مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة خلال الفترة الأخيرة، لتجديد عقد اللاعب سلمان المؤشر، خاصة أن عقده ينتهي بنهاية شهر يوليو الجاري.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع المؤشر لتجديد عقده لكنه رفض بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة وفقًا لـ “البلاد”.

وأضافت الصحيفة أن اللجنة الفنية بالأهلي حاولت الاتفاق مع سلمان المؤشر، على الوصول إلى اتفاق لترضية الطرفين، بعدما اكتشفت وجود بنود غير مفهومة في عقده القديم، وهو ما رفضه اللعب.

وكان النادي الأهلي دخل في أزمة مؤخرًا، وذلك بسبب تأخر المستحقات المالية لبعض من لاعبي الفريق الكروي الأول.

أزمة مالية ستدفع 5 لاعبين للرحيل عن الأهلي

وقد تؤدي هذه الأزمة المالية، لاتجاه الأهلي بالتخلي عن بعض من لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأصبح الأهلي مُطالب بتوفير 20 مليون ريال لتسديد المستحقات المتأخرة لبعض اللاعبين مثل عمر السومة وسعيد المولد والحارس ياسر المسيليم، والحارس محمد العويس وسلمان المؤشر وفقًا لتقارير صحافية. وقد يُفكر الراقي في الاستغناء عنهم بالفترة المقبلة، لتوفير السيولة المالية المطلوبة. وكان الراقي، دخل في أزمة بسبب مطالبة اللاعب الرأس أخضري دجانيني تافاريس بالرحيل والحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، حيث قام مؤخرًا بفسخ العقد مع النادي. الأهلي يُقدم طلبه لـ وزارة الرياضة وفي سياق آخر، تسعى إدارة النادي الأهلي برئاسة عبدالإله مؤمنة، لإقامة مبارياتها المقبلة على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل في مقر النادي بجدة. وتنوي إدارة الأهلي إقامة المباريات التي تخص الفريق على أرضه بموسم 2020/2021، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بدلًا من إقامتها على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبدالله الرياضية. وتنتظر إدارة الراقي، موافقة وزارة الرياضة على الطلب المُقدم لها حول نقل المباريات التي تخص الأهلي لمقر النادي وفقًا لـ “الرياضية”. وفي حال حصلت إدارة الأهلي على الموافقة ستُكمل الشروط، وذلك من أجل إتمام الإجراءات الرسمية بأسرع وقت. من ناحية أخرى، وجّه اللاعب البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي، رسالة صادمة وذلك قبل استئناف مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.



