سلوفينيا تنتقد رفض ميليشيا الحوثي وصول فريق أممي إلى الخزان صافر 

المواطن - واس

أعربت جمهورية سلوفينيا عن قلقها من حدوث كارثة بيئية في حال انهيار خزان النفط العائم “صافر” قبالة سواحل الحديدة اليمنية، جراء تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران ورفضها وصول فريق من الخبراء لمعاينة الخزان وإفراغه من النفط بعد تدهور بنيته واحتمالية انهياره في أي لحظة.

جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن غير المقيم في سلوفينيا هيثم شجاع الدين مع رئيس دائرة أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية السلوفينية ناتاليا المناسور.

وأكدت المسؤولة السلوفينية استعداد بلادها لمساعدة اليمن في مجال نزع الألغام وإعادة تأهيل المتضررين منها، حسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وفي اللقاء أعرب السفير شجاع الدين عن تقدير الحكومة اليمنية لسلوفينيا ومشاركتها في مؤتمر المانحين الذي عقد في يونيو الماضي.

كما أشار السفير إلى منع ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، ورفضها السماح لفريق الأمم المتحدة لتقييم أضرار خزان صافر العائم في ميناء رأس عيسى.

وبحث الجانبان في اللقاء تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين اليمن ومركز دعم الأمن الإنساني في مجال نزع الألغام وإعادة تأهيل المتضررين منها.