سهم أرامكو يغلق مرتفعًا 0.15 %

المواطن - الرياض

أغلق سهم أرامكو اليوم التداولات مرتفعًا بقيمة 0.05 ريال أو ما يعادل 0.15 % ليغلق عند 33 ريالًا.

سعر سهم أرامكو اليوم

وكان سعر سهم أرامكو في الإغلاق السابق 32.95 ريال وهو نفس سعر افتتاح التداول اليوم فيما وصل السعر الأعلى إلى 33 ريالًا.

وبلغ عدد الصفقات اليوم 8,241 صفقة على سهم أرامكو فيما كان متوسط كمية الصفقة 426 سهمًا وكانت الكمية المتداولة 3,510,121 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 115,685,667.50 ريال.

أسهم أرامكو المجانية

وكانت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) أعلنت في وقت سابق أن حكومة المملكة العربية السعودية (المساهم البائع) قامت بتحديد موعد نقل الأسهم المجانية إلى المحافظ الاستثمارية للمستثمرين السعوديين الأفراد المستحقين ليكون في يوم السبت 1441/12/04هـ (الموافق 2020/07/25 م).



