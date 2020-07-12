شاموسكا ومحترفو البرازيل يعودون لـ الفيصلي

المواطن - محمد سمعه

أعلن النادي الفيصلي اليوم الأحد، عن وصول المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا ومحترفي الفريق من البرازيليين إلى السعودية، وذلك استعدادًا لعودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وذكر الحساب الرسمي لـ الفيصلي عبر “تويتر” أن محمد العباد عضو العلاقات العامة بالنادي، استقبل شاموسكا والجهاز الفني المُساعد ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم البرازيليين، في صالة الطيران الخاصة بمطار الملك خالد الدولي.

وفي وقت سابق، قدمت إدارة الفيصلي اعتذارها إلى إدارة النصر، وذلك بسبب عدم القدرة على خوض مباراة تجريبية تجمع بين الفريقين، بسبب الارتباط المسبق بين الفيصلي والحزم، بلعب مباراة ودية معًا وفقًا لـ “الرياضية”.

الفيصلي يُمدد عقد 5 من لاعبيه

من ناحية أخرى، أعلن النادي الفيصلي، في الثاني من يوليو الجاري عن تمديد عقد 5 من لاعبي الفريق الكروي الأول وذلك قبل عودة مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الرابع من أغسطس المقبل.

وذكر الحساب الرسمي للنادي الفيصلي عبر “تويتر” أن الإدارة بالنادي قامت بتمديد عقد كل من: “عقيل بلغيث، خالد الغامدي، حسين القحطاني، خاليم هايلند، مشاري الثمالي”.

وجاء التمديد لهم، وذلك للحاجة الفنية لهم من قبل المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا، بعد أن قدم تقريره الفني عنهم.

أرقام الفيصلي في الدوري

وتمكن عنابي سدير من تحقيق الفوز في 10 مباريات والتعادل في 5 لقاءات والخسارة في 7 مواجهات، ونجح في تسجيل 30 هدفًا، واهتزت شباكه 26 مرة خلال الـ22 جولة الماضية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



