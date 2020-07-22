شاهد.. أمطار الأحساء المنهمرة مع الشمس الملتهبة

المواطن - الرياض

شهدت الأحساء اليوم هطول أمطار غزيرة بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة.

عندما تجتمع السحب المنهمرة مع الشمس الملتهبة،

أمطار #الأحساء قبل قليل،#الهفوف (المقطع من الواتس) pic.twitter.com/6QfMiJnFT9 — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) July 22, 2020

ونشر أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند مقطع فيديو يوثق هذه الأمطار وعلق عليه بالقول: عندما تجتمع السحب المنهمرة مع الشمس الملتهبة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، نجران)، وتؤثر رياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



