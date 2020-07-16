شبهة جنائية في وفاة شاب و4 فتيات من أسرة واحدة بالشرقية

المواطن - واس

كشفت شرطة المنطقة الشرقية عن شبهة جنائية في وفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة بمنزلهم بقرية الشعبة.

وصرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن الجهات الأمنية بمحافظة الأحساء باشرت بلاغًا عن وفاة شاب وأربع فتيات من أسرة واحدة، بمنزلهم بقرية الشعبة (تتراوح أعمارهم بين 14 و19 عامًا)، مساء يوم الأربعاء الموافق 1441/11/24هـ، وذلك بعد عثور والدهم عليهم وقد فارقوا الحياة، في شبهة جنائية.

وأضاف الدريهم أنه تم استكمال الإجراءات النظامية للتحقيق في القضية وكشف ملابساتها.



