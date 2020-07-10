شرطان من فهد المولد يُزيدان الأزمة مع الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

لا تزال الأزمة بين اللاعب فهد المولد، لاعب الفريق الكروي الأول بـ الاتحاد، وناديه مشتعلة، وذلك بعد أن غادر معسكر الفريق في أبها أول أمس الأربعاء بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة لديه.

وكانت إدارة نادي الاتحاد أصدرت بيانًا للتوضيح أمام جماهير النادي، تفاصيل الأزمة حيث أكدت أن اللاعب أخذ كل مستحقاته المالية، وليس لديه أي حقوق على النادي.

ويرفض فهد المولد حاليًّا النقاش مع إدارة الاتحاد، وذلك قبل حصوله على جزء من مستحقاته مع وجود خطاب رسمي من النادي لإثبات مستحقاته المالية ووفقًا لـ”الاقتصادية”.

وفي وقت سابق، كشف أحمد صادق دياب، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، كواليس أزمة اللاعب فهد المولد مع النادي، حيث قرر فجأة مغادرة معسكر الفريق في أبها، دون إذن.

ما قاله متحدث الاتحاد عن أزمة فهد المولد:

وتحدث أحمد صادق دياب لـ برنامج “الحصاد الرياضي” على قناة 24 الرياضية قائلًا: “إذا كان فهد المولد لديه ما يُثبت وجود أي متأخرات على نادي الاتحاد فليقدمها”.

وأضاف متحدث الاتحاد: “تم تسليم فهد المولد جميع حقوقه، وليس للاعب ريال واحد على النادي، وهو غادر المعسكر فجأة، ونسي جميع مواقف الرئيس والنائب الإيجابية في فترة توقفه، وإن كان له مستحقات لدى جهة غير الاتحاد فليذهب لهم، العقد الذي بيننا وبين فهد المولد ليس فيه أي متأخرات مالية”.

وتابع دياب: “لاعبين كبار حاولوا التدخل بالموضوع وحله، ولكن فهد المولد لم يرد على أحد”.

جمال عارف يُهاجم فهد المولد:

وفي وقت سابق، وجّه الإعلامي الرياضي جمال عارف رسالة هجومية للاعب فهد المولد؛ وذلك بسبب مغادرته معسكر الفريق في أبها دون إذن، بحجة وجود مستحقات مالية متأخرة للاعب.

وكتب جمال عارف عبر حسابه في “تويتر”: “يجب أن يعرف الجميع أن الاتحاد الكيان الكبير لا يمكن أن تمارس عليه ضغوطات من أي لاعب مهما كان“.

وأضاف عارف: ”يجب أن يعرف كل لاعب أن الاتحاد لا يمكن أن يخضع لرغبات ومطالبات غير موجودة، اسمع يا فهد المولد، الاتحاد أكبر منك ومن أي لاعب يمارس مثل هذه الأساليب“.

وواصل عارف قائلًا: “احترم الاتحاد وجمهوره الذي صنع لك كل هذه النجومية التي لم ولن تجدها في أي نادٍ، هروبك بهذه الطريقة ليس في مصلحتك على الإطلاق ولو كانت لديك أي مطالبات مالية فهناك عدة طرق لحفظ حقوقك بدون هذه الأساليب“.

وتابع عارف: ”ثق تمامًا أنك الخاسر الأكبر، ولابد أن يطبق عليك النظام حتى لا تستشري الفوضى”.