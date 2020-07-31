شرطة مكة: تغريم 216 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات

المواطن - مكة المكرمة

أعلنت شرطة منطقة مكة، مساء أمس الخميس، أنه تم تغريم 216 مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات.

وفي التفاصيل، صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأنه بناءً على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بحق (216) مخالفًا لعدم ارتدائهم الكمامات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم شرطة منطقة مكة أنه تم تغريم كلٍ منهم مبلغ (1000) ريال.



