شرطة منطقة مكة تطيح بمواطن نشر تغريدات مسيئة بحق المرأة

المواطن - مكة المكرمة

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة، من إلقاء القبض على مواطن نشر تغريدات مسيئة بحق المرأة تتنافى مع القيم والآداب العامة.

وأوضحت شرطة منطقة مكة المكرمة، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه تمهيدًا لإحالته للنيابة العامة.

يذكر أن النيابة العامة وجهت في وقت سابق بالقبض على شخص أساء للمرأة السعودية وانتقد خروجها للعمل، وأوضحت النيابة أن مركز الرصد النيابي وثق قيام مواطن بإنتاج محتوى معلوماتي في إحدى منصات التواصل الاجتماعي يظهر محتواه إساءة مباشرة إلى المرأة السعودية؛ وذلك بالتلفظ عليها بألفاظ مهينة للكرامة، بحجة رفضه خروجها للعمل، وانتقاده دعم المرأة وتمكينها في المجتمع.

وتابعت النيابة أنه بناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية، ونظرًا لما تقتضيه المصلحة، فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المواطن المسيء، بعد إجراءات البحث والتحري والتأكد من كونه المعنيّ بالإجراء وإحالته إلى الجهة المختصة في النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد المصدر أن النيابة العامة تتابع باهتمام كل ما من شأنه المساس بحقوق المرأة المكفولة نظامًا، ومن ذلك النيل من كرامتها وحريتها المشروعة أيًا كانت ذرائع ذلك الفعل، وتتخذ إزاء ذلك كل ما يلزم وفق اختصاصها النظامي.