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شرفي نصراوي: أصبح وضع الخطط أمرًا مزعجًا للبعض
بعد التعاقد مع أكثر من صفقة مؤخرًا

شرفي نصراوي: أصبح وضع الخطط أمرًا مزعجًا للبعض

2020/07/20
الساعة 7:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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شرفي نصراوي: أصبح وضع الخطط أمرًا مزعجًا للبعض عبدالعزيز بغلف
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية إخفاء
1 وضع الخطط مستفز للبعض
2 صفقات النصر

أبدى عضو شرف نادي النصر الذهبي، عبدالعزيز بغلف استياءه من انزعاج البعض من وضع الخطط والأهداف لتحقيق آمال الجماهير.

وضع الخطط مستفز للبعض

وقال بغلف عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أصبح وضع الخطط والأهداف لتحقيق الآمال.. أمرًا مزعجًا ومستفزًا للبعض. وأضحى شحذ الهمم وإرساء الثقة في نفوس اللاعبين والجماهير.. خطًا أحمر يجب أن نتكتم عليه”.

وتابع عضو الشرف النصراوي تغريدته قائلًا: “وأمسى الدعم المادي والمعنوي.. هياط، والمطلوب.. التحلطم والهدوء والانكفاء.. لن نقزم العالمي .. لأجلكم حتى لو تأخرت أهدافنا لا سمح الله”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة بغلف، وأشادت بدعمه المستمر لنادي النصر، وتمنت مساهمته في حسم مزيد من الصفقات خلال الفترة المقبلة، أملًا في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

صفقات النصر

وتُعد صفقة عبدالله الشنقيطي التي حسمها النصر بالأمس هي الثالثة التي تنجح الإدارة في إبرامها خلال الفترة الحالية، في إطار تدعيم الفريق الأول لكرة القدم لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، أملًا في المنافسة على الألقاب المحلية والقارية.

وتعاقد النصر مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عبدالفتاح عسيري، فيما ضم يوم الجمعة الماضي لاعب نادي أُحد، عبدالعزيز العلاوي، قبل أن يُمم صفقة الشنقيطي بشكل رسمي اليوم.

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