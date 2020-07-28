شركة البحر الأحمر تعلن عن مسابقة العمارة المستدامة

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير عن مسابقة العمارة المستدامة، لتصميم المركز الاجتماعي التابع للحي السكني في مدينة الموظفين التي يجري تشييدها حاليًّا في مشروع البحر الأحمر.

وسيتم تطبيق بعض من الحلول التصميمية والإنشائية المبتكرة كجزء من التصميم المعماري لمدينة الموظفين، مع الحفاظ على مبادئ الاستدامة والمساهمة في تحسين بيئة الوجهة، وتطوير صناعة الضيافة والسياحة البيئية الفاخرة تماشيًا مع خطط المشروع الإستراتيجية.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع المصممين من الشباب السعودي وذوي الخبرة للتواصل ومشاركة مشاريعهم، وتوفير فرصة للمواهب السعودية للمحافظة على الطابع المعماري والعمراني للمشروع، والمساهمة في تطوير وجهة سياحية عالمية.

وتستهدف المسابقة طلاب كليات العمارة والتصميم التابعة للجامعات السعودية (الحكومية والخاصة) وحديثي التخرج لمن لم يجتز العام من كليات العمارة والتصميم التابعة للجامعات السعودية (الحكومية والخاصة).

ودعت شركة البحر الأحمر الراغبين في المشاركة والتسجيل للدخول عبر الرابط التالي: هنا.



