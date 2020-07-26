شركة ذيب للسيارات تعتزم طرح أسهمها في تداول

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

قالت وكالة بلومبرغ إن شركة ذيب لتأجير السيارات في السعودية تدرس طرح جزء من أسهمها في تداول، مضيفة أنها استأجرت السعودي الفرنسي كابيتال؛ لتقديم المشورة بشأن الاكتتاب العام الأولي المحتمل.

ونقلت الوكالة عن مصادرها إن الاكتتاب العام يمكن أن يحدث في بداية العام المقبل، اعتمادًا على مدى سرعة تعافي الشركة من تأثير تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وقالت المصادر إن القرارات النهائية لم تتخذ بعد، وقد تقرر الشركة تأجيل بيع الأسهم.

وأكد ممثل عن شركة ذيب لتأجير السيارات أن الشركة بالفعل تعمل على الاكتتاب العام الأولي دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركات السعودية تأخذ زمام المبادرة في عروض الاكتتاب الجديدة في وقت كانت فيه الاكتتابات العامة في جميع أنحاء المنطقة نادرة، وكانت أشارت إلى أن مجموعة العثيم قد تعتزم طرح جزء من أسهمها في مراكز التسوق الخاصة بها في بورصة تداول، في صفقة تُقدر بنحو 1.5 مليار دولار إلى ملياري دولار.

ويُذكر أن المدير التنفيذي في تداول، خالد الحصان، قال في وقت سابق من هذا الشهر إن هناك ما يصل إلى 10 شركات تخطط لطرح أسهمها في البورصة.



