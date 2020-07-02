شفاء نجم التنس الصربي نوفاك دجوكوفيتش من كورونا

المواطن - محمد سمعه

أعلن الصربي نوفاك دجوكوفيتش نجم التنس الشهير عن شفائه من فيروس كورونا، الذي كان تعرض له في يونيو الماضي، وذلك خلال جولة ” أدريا” الاستعراضية لمباريات التنس التي نظمها في منطقة البلقان.

وذكرت صحيفة “أس” أن نوفاك دجوكوفيتش تعافى من الفيروس هو وزوجته بعد الخضوع لمدة 10 أيام في عزل منزلي للتعافي من الفيروس عقب عودتهما من دولة كرواتيا.

وقرر نوفاك دجوكوفيتش بعد تعافيه من الفيروس التبرع بـ 40 ألف يورو لأحد المستشفيات بمدينة نوفي بازار جنوب صربيا، حيث ذكر طبيب في المستشفى، أن التبرع سيكون مخصصًا لشراء معدات وقاية وأجهزة طبية وأدوية.

سبب إصابة دجوكوفيتش بـ كورونا

وجاءت إصابة نوفاك دجوكوفيتش بـ فيروس كورونا، وذلك بعد إقامة جولة ” أدريا” بدون اتباع أي قواعد احترازية من الفيروس.

وكان نوفاك دجوكوفيتش، أعلن عن إصابته بـ فيروس كورونا يوم 23 يونيو الماضي، بعد إصابة اللاعب البلغاري جريجور ديميتروف واللاعب الكرواتي بورنا كوريتش، واللاعب الصربي فيكتور ترويسكي وزوجته.

يذكر أن فيروس كورونا، كان انتشر من مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي، وتسبب في تأجيل العديد من الأحداث الرياضية والفعاليات مثل الدوريات الأوروبية، التي عادت حاليًا ماعدا الدوري الفرنسي.

كورونا يُؤجل العديد من الأحداث الرياضية

كما تم تأجيل بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم لتُقام في صيف 2021، كذلك ستُقام أولمبياد طوكيو في صيف العام المقبل، بدلًا من صيف العام الحالي في دولة اليابان.

ويُعد الدوري الألماني أول دوري أوروبي، ينتهي بعد استئنافه في مايو الماضي.