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شلل مروري على طريق بحر أبو سكينة بسبب الأمطار
بعد انهيار عبارة قيد الإنشاء في وادي الحازم

شلل مروري على طريق بحر أبو سكينة بسبب الأمطار

2020/07/28
الساعة 1:59 صباحًا
- ‎فيالمواطن - عسير, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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شلل مروري على طريق بحر أبو سكينة بسبب الأمطار
المواطن - عمر آل قايد - محايل عسير
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1 المحافظ يتابع
2 طرق بديلة

شهدت محافظة محايل عسير وبعض الأحياء والقرى، أمس الاثنين، هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة تدفقت على إثرها السيول في عدد من الأودية والشعاب.

وتسببت الأحوال الجوية في شل الحركة المرورية بطريق بحر أبو سكينة محايل عسير بسبب انهيار عبارة قيد الإنشاء في وادي الحازم بآل ختارش الطريق الدولي الرابط بين الساحل محايل عسير بحر أبو سكينة.

المحافظ يتابع

وتابع محافظ محايل عسير، المكلف علي بن إبراهيم الفلقي، الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة ومركز بحر أبو سكينة التابع لمحافظة محايل وجريان وادي الحازم.

وقال الفلقي: إن البلدية وفرع وزارة النقل والدفاع المدني والشرطة باشرت الموقع، حيث تم فتح طريق بديل بمعدات البلدية حتى الانتهاء من العمل بجوار كبري الحازم من قبل معدات فرع وزارة النقل بمنطقة عسير.

طرق بديلة

وأضاف أن هناك طرقًا بديلة مثل طريق وقرة الرابط بين مركز قنا ومركز بحر أبو سكينة، موجهًا بفتح الطرق المتضررة من السيول بالمحافظة والقرى التابعة لها.

 




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