صادرات النفط الأمريكية إلى أوروبا تنتعش مع خفض أوبك+ الإمدادات

المواطن - متابعة

أفاد متعاملون وبيانات رفينيتيف أيكون بأن الولايات المتحدة زادت إمداداتها النفطية إلى أوروبا في يوليو للمرة الأولى منذ مايو، معوضة تخفيضات الإنتاج التي ينفذها أعضاء أوبك+.

وبحسب بيانات رفينيتيف أيكون حتى 24 يوليو، بلغت إمدادات الخام الأمريكية إلى أوروبا قرابة 31 مليون برميل في يوليو، ومع عودة أسعار الخام لما يتجاوز 40 دولارًا للبرميل، سارع المنتجون الأمريكيون إلى أسر حصة سوقية، في حين لا تزال منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، يخفضون الإنتاج بشكل كبير.

وبلغت الإمدادات الأمريكية إلى أوروبا ذروتها عند 35 مليون برميل في إبريل قبل أن تنزل إلى 24 مليون برميل و27 مليون برميل في مايو أيار ويونيو حزيران على الترتيب.

وتشتري مصاف أوروبية الخام الأمريكي الأقل سعرًا بدلًا من الدرجات المحلية التي تزيد تكلفتها بسبب قيود أوبك+ على الإمدادات.

وزاد منتجو النفط في الولايات المتحدة الكميات بعد الحد من إنتاج النفط الصخري في فصل الربيع عندما انهارت الأسعار.

وقال متعاملون: إن المنتجين لم يغلقوا الآبار بشكل تام، لذا انتعش الإنتاج سريعًا، فيما أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام الأمريكية في ساحل الخليج بلغت مستوى قياسيًّا هذا الشهر.

وأكد متعاملون أن أسعار خام الأورال الروسي منخفضة بسبب تنامي الإمدادات الأمريكية. وهبطت العلاوات لشحنات يوليو إلى 30 و40 سنتًا للبرميل بحلول منتصف الشهر انخفاضًا من مستوى قياسي عند ثلاثة دولارات للبرميل في أواخر يونيو حزيران.

وقال ثلاثة متعاملين مع مصاف أوروبية لرويترز: إن المتعاملين يعرضون مزيدًا من النفط الأمريكي للتسليم في أغسطس وسبتمبر.



