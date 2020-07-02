صدمة في أمريكا.. 54 ألف إصابة بـ كورونا خلال 24 ساعة

المواطن - متابعة

سجلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 54,357 إصابة مؤكدة و 725 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطبقًا لإحصائيات المراكز، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 2,679,230 إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 128,024 حالة وفاة.

يذكر أن فيروس كورونا أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة (ووهان) الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية.

وسرعان ما انتشر الفيروس بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ومن الصين انتقل فيروس كورونا إلى عشرات الدول حول العالم ليثير حالة من الرعب والهلع.