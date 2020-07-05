صراع بين بايرن ميونيخ ويوفنتوس على ضم نجم أرسنال

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي بايرن ميونيخ الألماني، استعداده التام لمنافسة يوفنتوس الإيطالي على التعاقد مع الإسباني هيكتور بليرين ظهير أيمن فريق أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا لـ صحيفة “الإكسبريس الإنجليزية” فإن بايرن ميونيخ يُراقب بليرين للتعاقد معه، كونه لا يشارك بصورة أساسية مع الجانرز بسبب إصابته المتكررة في الفترة الأخيرة.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أن باريس سان جيرمان الفرنسي مهتم أيضًا بمنافسة بايرن ميونيخ ويوفنتوس لضم بليرين.

ليفاندوفسكي يُطارد إنجاز خاص مع بايرن ميونيخ

وفي سياق آخر، نجح اللاعب البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ في قيادة فريقه للفوز بكأس ألمانيا أمس السبت، وذلك بعد إسقاط باير ليفركوزن في المباراة النهائية برباعية مقابل هدفين.

وتمكن ليفاندوفسكي من إحراز هدفين في مباراة بايرن ميونيخ وباير ليفركوزن، حيث يدور في رأس المهاجم البولندي الفوز بالسداسية، وهي عبارة عن قيادة البايرن للفوز بدوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري، ليكون البافاري حقق الثلاثية وهي الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري الأبطال.

ويتبقى لـ ليفاندوفسكي الفوز بالثلاثية وهي الألقاب الفردية التي يسعى إلى تحقيقها مع بايرن ميونيخ، حيث نال لقب أفضل هداف في الدوري الألماني موسم 2019-2020 برصيد 34 هدفًا، وسجل 6 أهداف في 5 مباريات في بطولة الكأس ليكون هداف الكأس بعد تتويج بايرن ميونيخ به.

ويرغب ليفاندوفسكي في الفوز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري مع بايرن ميونيخ، ليكون حقق الثلاثية من حيث البطولات مع الفريق البافاري، وحقق الثلاثية أيضًا من حيث الألقاب الفردية.

وكان بايرن ميونيخ تُوج بلقب كأس ألمانيا للمرة العشرين في تاريخه وللموسم الثاني على التوالي.

يذكر أن المدرب الألماني هانز فليك مدرب بايرن ميونيخ، أعرب عن سعادته بعد التتويج بلقب كأس ألمانيا، مضيفًا أنه من الرائع له تحقيق الثنائية المحلية في الموسم الجاري مع الفريق البافاري.

وفي السياق ذاته، أكد الألماني توماس مولر نجم بايرن ميونيخ أنه سعيد للفوز بلقب كأس ألمانيا، لكنه حزين بسبب الغياب الجماهيري الموجود، كإجراء احترازي منعًا لانتشار فيروس كورونا.

وكان روبيرت ليفاندوفسكي صرّح مسبقًا أنه يركز فقط على إهداء بايرن ميونيخ الألقاب والبطولات الجماعية، مضيفًا أنه لا يفكر في الألقاب الفردية على الإطلاق.

بايرن ميونيخ يُسقط تشيلسي بثلاثية

يذكر أن بايرن ميونيخ كان فاز على نادي تشيلسي الإنجليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بثلاثية دون رد في إنجلترا وذلك قبل تعليق المسابقة الأوروبية بسبب فيروس كورونا.

وسبق لـ بايرن ميونيخ التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2013، على حساب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، في المباراة الشهيرة التي أُقيمت بين الفريقين على ملعب ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.