صفقة ثالثة على رادار النصر بعد عسيري والعلاوي

المواطن - محمد سمعه

دخل نادي النصر بقوته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث نجح في التعاقد مع صفقتين بشكل رسمي خلال الفترة الحالية وهما عبدالفتاح عسيري لاعب الأهلي واللاعب عبدالعزيز العلاوي ظهير أيسر نادي أُحد.

ويبدو أن النصر لم يكتفِ بعدُ بالصفقتين، حيث وضع عينيه على إبرام الصفقة الثالثة وهي ضمّ اللاعب البرازيلي أليكس تيكسيرا جناح نادي جيانغسو سونينج الصيني في الميركاتو الصيفي.

ولن يستسلم النصر وسيحاول التفاوض مع اللاعب أليكس تيكسيرا لإقناعه بالقدوم للعالمي في صيف العام الجاري وفقًا لـ Goal.

منافسة إماراتية مع النصر لضم تيكيسيرا:

وسيتنافس النصر مع شقيقه النصر الإماراتي لحسم صفقة تيكسيرا خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق آخر، أعلن نادي النصر، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب عبدالعزيز العلاوي، ظهير أيسر نادي أحد، ولمدة 3 سنوات، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الحساب الرسمي لنادي النصر عبر “تويتر”: إن مجلس إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت وقّع مع اللاعب العلاوي بحضور عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على كرة القدم بالنادي، وذلك بعد اتفاق النصر على شراء المتبقي من عقد اللاعب مع ناديه أحد.

النصر يُبرم صفقتين خلال أقل من 24 ساعة:

وتأتي صفقة عبدالعزيز العلاوي كثاني صفقة يبرمها العالمي خلال أقل من 24 ساعة، وذلك بعدما أعلن في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن تعاقده مع اللاعب عبدالفتاح عسيري من صفوف الأهلي. وعلّق الإعلامي محمد البكيري المعروف بميوله الاتحادية على صفقة انتقال عبدالفتاح عسيري لـ النصر قائلًا عبر “تويتر”: “مبروك لنادي النصر، زعيم الكرة السعودية القادم، أغلى صفقة لاعب سعودي، عرض الأهلي كان 6 ملايين في 3 سنوات، وعرض الهلال كان 7 ملايين في 3 سنوات، أما عرض النصر فكان 9 ملايين في 3 سنوات، كش ملك”. رسميًّا .. النصر يضم عبدالعزيز العلاوي لـ 3 سنوات



