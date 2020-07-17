صفقة نارية على رادار برشلونة بعد خسارة الليجا

المواطن - محمد سمعه

يُفكر نادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة في ضم أحد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز، لتدعيم صفوف الفريق بصفقات من العيار الثقيل وذلك بعد خسارة لقب الدوري الإسباني أمس الخميس لمصلحة ريال مدريد.

وذكر موقع LE 10 Sport الفرنسي أن نادي برشلونة مهتم وبقوة بالتعاقد مع اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدى نادي برشلونة استعداده التام للتفريط في اللاعب الفرنسي أنطوان جريزمان من أجل استخدام مال الصفقة، لضم اللاعب بيرناردو سيلفا من مانشستر سيتي.

برشلونة لم يفقد الأمل

ورغم أن عقد بيرناردو سيلفا سينتهي مع نادي مانشستر سيتي في عام 2025، لكن نادي برشلونة سيحاول التواصل مع وكيل أعمال اللاعبين، البرتغالي خورخي مينديز لحسم صفقة بيرناردو سيلفا للنادي الكتالوني.

وكان بيرناردو سيلفا انضم لـ مانشستر سيتي قادمًا من صفوف موناكو الفرنسي، ونجح في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2018/2019، قبل اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد معه.

وفي سياق آخر، انفجر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الكروي الأول بـ برشلونة، غضبًا وذلك بعد نهاية مباراة برشلونة ضد أوساسونا التي أُقيمت أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وكان ميسي قال بعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا: “وضع الفريق غير جيد ودائمًا نُعاني، نحن بحاجة لتوفير الاستقرار الكامل والهدوء للفريق ونحن بحاجة إلى ثبات المستوى، فهذا أمر جيد لنا وإلا سنودع دوري أبطال أوروبا”.

واعتبر الكثيرون من جماهير البارشا، أن ميسي يقصد بأنه طالب إدارة النادي الكتالوني بإقالة كيكي سيتين بعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا، بسبب أن المدرب لم ينسجم حتى الآن مع لاعبي البارشا. تشكيلة غريبة لـ برشلونة ضد أوساسونا وكان كيكي سيتين اختار تشكيلة غريبة لـ برشلونة ضد أوساسونا حيث جاءت مكونة من: “تير شتيجن، سيميدو، بيكيه، إيفان راكيتيتش، كليموه لينجليه، سيرجي روبيرتو، جونيور فيربو، ليونيل ميسي، ريكي بويج، أنسو فاتي، مارتين برايثوايت”. ورغم أن البارشا حقق الفوز في آخر ثلاث مباريات ضد كل من فياريال وإسبانيول وبلد الوليد قبل مواجهة برشلونة ضد أوساسونا، لكن الجمهور الكتالوني كان قلقًا بسبب عدم قدرة البارشا على الفوز بالدوري الإسباني للموسم الحالي. وصبّ الجمهور الكتالوني جم غضبه على المدرب كيكي سيتين قبل مباراة برشلونة ضد أوساسونا، حيث طالبوا برحيله بعد نهاية الموسم سواء تُوج برشلونة بلقب الليجا أو لم يُتوج. وقبل إقامة مباراة برشلونة ضد أوساسونا، كان برشلونة سقط في فخ التعادل ضد إشبيلية في ملعب بيزخوان سانشيز بإقليم الأندلس، وتعادل أيضًا ضد نادي سلتا فيغو في ملعبه، قبل أن يعود ويُحقق فوزًا هزيلًا على إسبانيول في ديربي كتالونيا بهدف دون رد.



