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صلاة عيد الأضحى بـ 17129 جامعًا ومسجدًا غدًا
تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية

صلاة عيد الأضحى بـ 17129 جامعًا ومسجدًا غدًا

2020/07/30
الساعة 4:58 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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صلاة عيد الأضحى بـ 17129 جامعًا ومسجدًا غدًا تعقيم مساجد ومصليات فروع الموارد بالرياض وتوزيع مستلزمات الوقاية
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية إخفاء
1 توزيع مساجد صلاة عيد الأضحى بحسب المناطق
2 موعد صلاة العيد

أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تجهيز (17129) جامعاً ومسجداً إضافياً لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك 1441هـ، في مختلف مناطق المملكة، محددة مواعيد إقامة الصلاة في كل منطقة، مع التشديد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.

توزيع مساجد صلاة عيد الأضحى بحسب المناطق

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، أفادت فيه أن عدد الجوامع والمساجد بمنطقة الرياض بلغ (3607)، وفي مكة المكرمة (2597)، وفي المدينة المنورة (1231)، وفي المنطقة الشرقية (1387)، وفي عسير (2361)، والقصيم (1156)، وحائل (828)، والباحة (581)، وفي نجران (250)، وجازان (2015)، وتبوك (456)، والجوف (338)، وبالحدود الشمالية (322).

موعد صلاة العيد

كما تضمن البيان تحديد موعد إقامة الصلاة في كل من مدينة الرياض عند الساعة (5:36)، وفي العاصمة المقدسة (6:08)، وفي المدينة المنورة (6:04)، وفي مدينة الدمام (5:19)، وفي أبها (6:02)، وفي بريدة (5:44)، وفي حائل (5:51)، وفي الباحة (6:05)، وفي نجران (5:57)، وفي جازان (6:05)، وتبوك (6:10)، وفي سكاكا (5:57)، وفي عرعر (5:45) دقيقة.
وأكدت الوزارة على كافة منسوبي المساجد بتهيئتها وفتحها قبل الصلاة بساعة، وإغلاقها بعد صلاة العيد، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي وفق بروتوكول العودة إلى المساجد، بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.. سائلة الله أن يتقبل من الجميع صالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.




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