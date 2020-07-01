صورة حساب الهلال عن إدواردو وجيوفنكو تُثير الشد والجذب

المواطن - محمد سمعه

تسببت صورة نشرها الحساب الرسمي لنادي الهلال في “تويتر” في خلق حالة من الجذب والشد بين الجمهور الهلالي عبر حساب النادي.

وكان حساب الهلال نشر صورة للبرازيلي كارلوس إدواردو والإيطالي سيباستيان جيوفنكو معلقًا عليها: “يا ساحر البسمة، أساهرك نجمة”.

وقال الهلاليون: إنه كان لابد من حذف صورة إدواردو من الصورة الرئيسية والاكتفاء فقط بوجود جيوفنكو، بينما قال مجموعة أخرى من جمهور الهلال: إن الحساب الرسمي للنادي يقصد إدواردو ولا يقصد جيوفنكو.

وفي سياق آخر، كشف المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال، عن قراره الأول، وذلك بعد إعلان مواعيد المباريات المتبقية للفريق الهلالي بجدول دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكر الحساب الرسمي للفريق الهلالي عبر “تويتر” أن لوشيسكو فضّل إقامة معسكر إعدادي داخلي للفريق في مدينة الرياض، عوضًا عن المعسكر الذي كان مقرر إقامته في “الطائف”؛ وذلك بعد جاهزية الملعبين الرئيسي والرديف، وتوفّر كافة المتطلبات في الصالة الرياضية بمقر النادي.

جدول المباريات الـ8 المتبقية:

من ناحية أخرى، أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، جدول المباريات الثمانية المتبقية في دوري محمد بن سلمان للمحترفين، على أن تعود المسابقة في الرابع من أغسطس المقبل.

وعادت مباريات دوري الأمير محمد بن سلمان من جديد للاستئناف، وذلك بعد أن عُلقت لمدة زادت على 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووفقًا للجدول الذي اعتمدته لجنة المسابقات في الرابطة، فإن الجولة الـ23 سوف تبدأ في الرابع من أغسطس وتُختتم المسابقة بمواجهات الجولة الـ30 يوم 9 سبتمبر.

موعد ديربي الهلال والنصر:

وستُقام مباراة الهلال والنصر يوم الخامس من أغسطس المقبل، بينما يواجه الأهلي فريق الاتحاد في التاسع من أغسطس.

وجاءت المباريات كالتالي: الجولة الـ23 “الفتح والفيحاء، أبها والاتحاد، الرائد وضمك، الفيصلي والتعاون، الأهلي والحزم، العدالة والاتفاق والوحدة والشباب، والنصر والهلال”.

أما مباريات الجولة الـ24 فجاءت مكونة من: “الاتفاق والفيحاء وضمك والفيصلي والوحدة والرائد والاتحاد والأهلي والشباب والتعاون، أبها والنصر، الحزم والعدالة، والهلال ضد الفتح”.

بينما جاءت مباريات الجولة الـ25 مكونة من: “الفتح وأبها الفيحاء والشباب، الرائد والحزم، الاتحاد والاتفاق، العدالة والعلال والفيصلي ضد الأهلي، والتعاون ضد ضمك، النصر ضد الوحدة”.

أما مباريات الجولة الـ26 فستكون: “الفتح والاتفاق الفيصلي والاتحاد، أبها والحزم، الرائد والشباب، العدالة والوحدة والفيحاء ضد ضمك، التعاون والنصر، الأهلي والهلال”. ومباريات الجولة الـ27 ستكون: “الاتفاق والرائد، الشباب وأبها، الحزم والفتح، والاتحاد والفيحاء، الهلال والفيصلي، ضمك والأهلي، الوحدة والتعاون، النصر والعدالة”.

بينما مباريات الجولة الـ28 فهي “العدالة ضد الرائد، ضمك وأبها، النصر والفيحاء، الهلال والحزم، الفتح والاتحاد، الفيصلي والوحدة، التعاون والاتفاق، الأهلي والشباب”.

أما مباريات الجولة التاسعة والعشرين فهي: “أبها والأهلي، الفيحاء والعدالة، الاتفاق وضمك، الاتحاد والنصر، الفتح والتعاون، الرائد والفيصلي، الوحدة والهلال، الشباب والحزم”.

بينما مباريات الجولة الـ30: فهي “العدالة والاتحاد، ضمك والفتح، الحزم والوحدة، الأهلي والرائد، الفيصلي وأبها، التعاون والفيحاء، الهلال والشباب، النصر والاتفاق”.