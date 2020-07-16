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صورة نادرة.. الملك عبدالعزيز في زيارة إلى الشيخ مبارك الصباح
بعد استرداد الرياض بسنوات وتحديدًا عام 1910م

صورة نادرة.. الملك عبدالعزيز في زيارة إلى الشيخ مبارك الصباح

2020/07/16
الساعة 10:59 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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صورة نادرة.. الملك عبدالعزيز في زيارة إلى الشيخ مبارك الصباح
المواطن - الرياض

وثّقت صورة تاريخية نادرة، زيارة الملك عبدالعزيز “رحمه الله” للشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت بعد استرداد الرياض بسنوات وتحديدًا عام 1910م.

ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، صورة ظهر فيها الملك المؤسس وإخوانه محمد، وسعود، وسعد، وعبدالله، ونجله الأمير تركي (الأول) “رحمهم الله جميعًا”.

وعلقت دارة الملك عبدالعزيز، على الصورة بقولها: “صورة لـ الملك عبدالعزيز في زيارة للشيخ مبارك الصباح حاكم الكويت بعد استرداد الرياض بسنوات، ويظهر في الصورة الجماعية إخوانه: محمد، وسعود، وسعد، وعبدالله، ونجله الأمير تركي (الأول).




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