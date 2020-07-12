صور .. شباب الشهيد يواصل تحضيراته لإياب الخويلدية

المواطن - أحمد الشهري - محايل

واصل فريق شباب الشهيد بمحايل عسير، تدريباته التحضيرية لاستئناف المنافسات الكروية بإجراء حصة تدريبية مساء أمس، وذلك على أرض ملعب النادي، وعقد المدرب الوطني علي حمزة عسيري اجتماعًا مع اللاعبين وبحضور مساعد مدرب الفريق احمد أبو طمة.

واشتملت التدريبات على تدريبات بدنية ولياقية، وخاض اللاعبون مناورة على جزء من مساحة الملعب وتطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية وشرح المدرب للاعبي الفريق بعض الأخطاء التي حدثت أثناء تدريبات الفريق وشدد على أهمية التركيز وتلافي الأخطاء حتى لا تتكرر في اللقاء القادم الذي ينتظر الفريق أمام نظيره فريق الخويلدية من الأحساء للصعود لدوري الأولى بدرجة الشباب تحت ١٩ عامًا.

من جهة أخرى منح مدرب الفريق اللاعبين إجازة لمدة يومين ويستأنف شباب الشهيد تدريباته مساء يوم غدٍ الاثنين في مقر النادي.



