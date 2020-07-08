صور.. مسيرة الفروسية واستعراض الدراجات النارية في صيف النماص 1441

المواطن - أحمد الشهري - النماص

دشّن محافظ النماص سعد بن هياف القرقاح فعاليات وبرامج وأنشطة صيف النماص لهذا العام 1441هـ وذلك ضمن مبادرة حسن الوفادة بنسختها الثانية تحت شعار مرحبًا ألف في عسير نتنزه بحذر والتي دشنها صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير.

إطلاق الألعاب النارية في سماء المحافظة

وأوضح رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالله آل دلبوح المشرف على الفعاليات والبرامج أنه وبتوجيه من أمير المنطقة تم اطلاق أولى فعاليات وبرامج صيف النماص، حيث شمل استعراضًا لمسيرة الفروسية، واستعراضًا للدراجات النارية على امتداد الشريط السياحي، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق الألعاب النارية في سماء المحافظة إيذانًا بانطلاق الفعاليات.

فعاليات متنوعة وشاملة

وأفاد أن هذه الفعاليات والبرامج تشمل عدة أنواع ترفيهية ورياضية وثقافية وفنية ومعرض للأسر المنتجة وزيارات للقرى التراثية، حيث حرصت البلدية واللجنة المعنية على أن تلامس كافة شرائح المجتمع وتتناسب مع الوضع الحالي في كل من حديقة الملك عبدالله وعلى امتداد الشريط السياحي وبعض المواقع الأخرى وتمتد بمشيئة الله حتى نهاية موسم الصيف.

تطبيق البروتوكولات الوقائية

وأكد آل دلبوح بأنه سيطبق في هذا الفعاليات جميع البروتوكولات الوقائية المعتمدة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي من المأمول أن تساهم في زيادة عدد المصطافين والزوار القادمين للمحافظة؛ وذلك لقضاء أوقاتهم والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة، مكررًا دعوته لجميع الزوار والمصطافين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من لبس الكمامات، والحرص على التعقيم المستمر، وترك المسافة الكافية بين الآخرين، وفرض التباعد الاجتماعي.