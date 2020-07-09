صور.. ملاذ نهاية العالم مخبأ فاخر لحماية الأغنياء في الولايات المتحدة 

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الصور لملاذ نهاية العالم المُسمى Survival Condo وهو عبارة عن مخبأ نووي فاخر مصمم لحماية الأغنياء من النهاية المحتملة لكوكب الأرض.

ويقع هذا الملاذ في ولاية كنساس الأمريكية، ويبدو في تصميمه مثل صوامع الصواريخ إبان الحرب الباردة، وقد تم تجهيزه ليسع 75 شخصًا لأكثر من خمس سنوات.

وكان قد اشترى المكان رجل الأعمال لاري هول في عام 2008، وأنفق عليه ما يُقدر بنحو 20 مليون دولار؛ لتحويله إلى مأوى محصن فاخر يضم مكتبة وسينما وحمام سباحة ومنطقة لزراعة الخضار.

وقال هول: فئة أصحاب الملايين العصاميين، من الأطباء والمهندسين والمحامين ورجال الأعمال، جميعهم يراودهم سيناريو ماذا لو وقع زلزال ضخم أو انهيار اقتصادي؟

ويتكلف الانضمام لملاذ نهاية العام نحو مليون ونصف دولار، للاحتماء فيه من السيناريو الأسوأ لنهاية الكوكب.