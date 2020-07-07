صور من تشييع والدة حمادة هلال في العين السخنة

المواطن - محمد الدريني

شيعت جموع غفيرة من الفنانين والمواطنين المصريين، اليوم الثلاثاء والدة الفنان الشاب، حمادة هلال التي وافتها المنية اليوم، بعد أن تدهورت حالتها الصحية مؤخرًا بسبب مرض السرطان التي كانت تعاني منه منذ ثلاث سنوات.

حمادة هلال يطلب الدعاء لوالدته

وقال حمادة هلال عبر تغريده على حسابه الرسمي بموقع تويتر: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا أمي، الله يرحمك يا قلبي، الله يفرحك فرحة كبيرة النهاردة، على قد فترة المرض اللي احتسبتيه عند ربنا، كنت راضية طول الوقت وحامدة ربنا .. أسألك يا الله يا أرحم الراحمين أن تتغمد أمي بواسع رحمتك، وأن تسكنها فسيح جناتك يا رب العالمين”.

سبب وفاة والدة حمادة هلال

وكشف حمادة هلال عن حقيقة مرض والدته وسبب وفاتها، خاصة بعد انتشار العديد من الشائعات التي تشير إلى إصابتها بفيروس كورونا، حيث أكد أن والدته كانت تعاني من مرض السرطان منذ ثلاث سنوات، مشيرًا إلى أن مرضى كورونا يحتاجون دعمهم والوقوف بجانبهم فالمرض ليس عيبًا ولا وصمة عار لصاحبه.

إعلاميون وفنانون ينعون والدة حمادة هلال

من جانبهم نعى العديد من المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي والدة الفنان حمادة هلال حيث قال المذيع السوري، مصطفى الأغا: “رحم الله والدة النجم حمادة هلال ..إنا لله وإنا إليه راجعون”، كما حرص المطرب المصري محمود الليثي على التواجد في المستشفى بجانب حمادة هلال بالإضافة إلى مشاركته في تشييع الجنازة بالعين السحنة.

ونعت المطربة كارمن سليمان والدة هلال قائلة: “البقاء لله في وفاة والدة الفنان حمادة هلال ربنا يرحمها ويغفر لها”.

وقالت مي كساب: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمه الله تعالي الحاجة رجاء أم أخي وصديقي حمادة هلال، أسألكم الدعاء وصلاه الغائب، ربنا يصبر قلبك يا حمادة على فراقها، الله يرحمها ويسكنها الفردوس الأعلى”.