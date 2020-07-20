صور من خطوبة شام الذهبي ابنة أصالة على معتز نصير

المواطن - متابعة

احتفلت الفنانة أصالة بخطبة ابنتها شام الذهبي على دكتور التجميل المصري معتز نصير حيث تم الحفل في أجواء عائلية وبمشاركة عدد محدود من عائلة العروسين بسبب الإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من عدوى كورونا.

معلومات عن شام الذهبي

والمعروف أن شام الذهبي هي ابنة الفنانة أصالة من زوجها الأول أيمن الذهبي حيث ولدت في عام 1992 ولها شقيق واحد يدعى خالد الذهبي المولود في عام 1998 ولها أخوان غير شقيقين هما آدم وطارق ابني أصالة من زوجها الثاني طارق العريان.

سبق وأن تزوجت شام الذهبي من رجل الأعمال المصري أحمد جوهر في عام 2014 قبل أن تنتهي زيجتهما بالطلاق في عام 2018.

أخفت الذهبي خبر طلاقها لعدة أشهر حتى كشف أخوها الأصغر آدم السر أثناء لقاء على الهواء في أحد البرامج الفضائية فاضطرت لإعلان النبأ وقالت في حينه إنها تريد الزواج مرة أخرى وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة لكن لم يتقدم لها أحد حتى الآن لتقرر هذا.

من هو معتز نصير خطيب شام الذهبي ؟

أما خطيب ابنة أصالة معتز نصير هو طبيب مصري في مجال التجميل والليزر، درس الطب في جامعة عين شمس وأمه طبيبة تجمعها علاقة صداقة من الفنانة أصالة.

للدكتور معتز نصير عدد من عيادات التجميل الخاصة والتابعة له في مناطق الزمالك ومصر الجديدة، والقاهرة الجديدة، وفي شهر يونيو الماضي، تردد شائعات عن خطوبة معتز نصير من شام الذهبي، قبل أن تخرج الأخيرة وتؤكد أنه كان مجرد لقاء أسري وعائلي فقط.



