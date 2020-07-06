صيف عسير ينطلق بالألعاب النارية وبرامج ترفيهية مميزة

المواطن - حسن عسيري - أبها

أعلن الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، مساء أمس الاثنين، انطلاق فعاليات صيف 2020 تحت شعار “مرحبًا ألف.. تنزه بحذر”.

ورفع أمير منطقة عسير الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه منطقة عسير من اهتمام ورعاية ودعم دائم في كافة مجالاتها التنموية لتصبح من أهم الوجهات السياحية على المستوى الإقليمي والدولي.

ورحّب الأمير تركي بن طلال باسمه وباسم أهالي المنطقة بجميع الزوار الذين قدموا لقضاء أوقاتهم والاستمتاع بالأجواء المعتدلة والطبيعة الخلابة، مشيرًا إلى جاهزية جميع القطاعات الحكومية والأهلية لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للزوار.

وقال أمير منطقة عسير: “إن مجلس التنمية السياحية بالمنطقة يشرف على اللجان العاملة من الإدارات الحكومية والأهلية، التي قامت بإعداد برامج وفعاليات متنوعة، حرص فيها الجميع على تطبيق معايير الإجراءات الاحترازية والوقائية للعودة بحذر والتنزه بحذر”.

وأكد الأمير تركي بن طلال جاهزية مراكز الإيواء والفنادق والمنتجعات السياحية بالمنطقة وسط استعدادات مبكرة لاستقبال الزوار، مشيرًا إلى ما تقدمه شركة تطوير السودة خلال موسم صيف عسير 2020 لعدد من الخيارات السكنية الراقية، التي تتكون من 49 غرفة بسعة 98 شخصًا وتشمل القصور الملكية، فلل الشاهين وفيلا السهو، فيما سيتم افتتاح أربع مطاعم عالمية ومحلية في نفس المنطقة.

وأضاف: “من المقرر بدء استقبال الحجوزات في نهاية شهر يوليو الحالي، وأن شركة تطوير السودة تعمل على الاستفادة من المرافق المتوفرة في المنطقة دعمًا لانطلاقة صيف السعودية “تنفس” وتفعيلًا لإستراتيجية وزارة السياحة التي تهدف إلى تنشيط المنطقة خلال فصل الصيف” منوهًا إلى تظافر كافة الجهات ذات العلاقة لتقديم خدماتها السياحية لزوار المنطقة مبينًا جاهزية الحدائق والمتنزهات والمرافق السياحية لاستقبال الأهالي والزوار.

وعقب ذلك شهد أمير منطقة عسير عروض الألعاب النارية في سماء أبها إيذانًا بانطلاق فعاليات الصيف.

وتتميز فعاليات صيف عسير 2020 انطلاقتها بمشاركة جميع مدن ومحافظات المنطقة على الشريط السياحي الجبلي الممتد من ظهران الجنوب إلى البشائر شمالًا، وتشمل برامج ترفيهية في مختلف مواقع وجود المصطافين والمتنزهين، منها العروض المرئية وفقرات الفلكلور الشعبي وإطلاق الألعاب النارية.

وتتضمن الفعاليات البرامج الثقافية، والأمسيات الفنية والشعرية ومحاضرات في مجالات مختلفة، إضافة إلى الفعاليات الرياضية.