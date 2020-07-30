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ضبط 936 مخالفًا لتعليمات الدخول لـ المشاعر المقدسة
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم

ضبط 936 مخالفًا لتعليمات الدخول لـ المشاعر المقدسة

2020/07/30
الساعة 1:10 صباحًا
- ‎فياخبار رئيسية, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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ضبط 936 مخالفًا لتعليمات الدخول لـ المشاعر المقدسة
المواطن - واس

صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، بأنه إشارة للأمر الملكي القاضي بالموافقة على الأحكام والعقوبات الخاصة بمخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، وما سبق إعلانه عن التعليمات الخاصة بضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة الجائحة المتعلقة بموسم حج هذا العام 1441هـ ، وما تقرر من إقامة الحج بأعداد محدودة تحقيقا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حماية النفس البشرية وتطبيق التعليمات بحق كل من يخالف تعليمات منع الدخول إلى المسجد الحرام والمشاعر المقدسة بلا تصريح ؛ فقد تم حتى نهاية اليوم الثامن من ذي الحجة ضبط (936) مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة ، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وأهاب المتحدث الرسمي بكافة المواطنين والمقيمين الالتزام بتعليمات الحج ، مؤكداً أن رجال الأمن يفرضون طوقاً أمنياً محكماً على المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات وضبط المخالفين .




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