طرق قرى غرب محايل تحتجز المركبات ومعاناة الأهالي مستمرة

المواطن - عمر آل قايد - محايل عسير

تتوالى مبادرات الشباب يومًا بعد يوم لتحسين طرقهم الفرعية؛ استشعارًا منهم بالمسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن وأهاليهم، وفي قرى مليحة التابعة لمركز السعيدة بمحافظة محايل عسير، مجددين مناشداتهم حول قصور الخدمات البلدية.

معاناة مستمرة:

وأوضح المواطن زايد عسيري أن معاناة الأهالي مستمرة من وعورة الطرق بقرى مليحة بسبب الأمطار والسيول والطرق الترابية التي تربط قراهم ببقية المراكز والمحافظات، حيث تتربص بالمركبات وتحتجزها، بسبب الوضع القائم.

وحول مناشدة السكان لبلدية محافظة محايل عسير قال: “مرارًا وتكرارًا كانت المناشدات بتحسين طرقنا الفرعية وسفلتة ورصف القرى”.

واختتم الأهالي مناشدتهم بالنظر في معاناتهم وزيارتهم للوقوف شخصيًّا على معاناتهم والاستماع لشكواهم، مطالبين بأن تشملهم جميع خدمات بلدية محايل للحصول على المشاريع التنموية بخطط تطويرية مجدولة، أسوة بباقي القرى والأحياء في المحافظة.

الحل قريبًا:

بدورهم وقف أعضاء المجلس البلدي مع رئيس المركز عمر بن مشبب بن حسان على مركز السعيدة وكافة قراها ولديه تصور شامل عن الاحتياجات بالكامل، ومن المقرر أن تواصل البلدية أعمال سفلتة القرى حسب الدراسات والاعتمادات والأولويات.

ويعود سبب التأخر في إيصال الخدمات إلى ضعف ميزانية البلدية أمام اتساع رقعة المحافظة وطلبها الدائم للخدمات.

يُذكر أن قرى مليحة يبلغ عدد سكانها قرابة خمسة آلاف مواطن وتقع شمال غرب محافظة محايل وتبعد عنها 60 كيلومترًا، وهي آخر حدود المحافظة مع محافظة القنفذة، وتحوي مجمع مدارس للبنين وابتدائية ومتوسطة للبنات.



