طرود غامضة من الصين تثير القلق في أمريكا وبريطانيا

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تفاجأ مجموعة من الأشخاص في ست ولايات أمريكية على الأقل بوصول طرود بريدية غامضة تضم مجموعة من البذور الزراعية مكتوب عليها بالخطأ أنها مجوهرات من الصين، وهو الأمر الذي دفع مسؤولي الزراعة إلى التحذير من أن البذور قد تكون ضارة بالبيئة.

وقال الأشخاص من واشنطن وفرجينيا ويوتا وكانساس وأريزونا ولويزيانا إن الطرد البريدي عبارة عن عبوات بذور صغيرة كُتب عليه بالصينية كلمة مجوهرات، ومن غير الواضح سبب إرسال عبوات البذور، أو وصفها بالمجوهرات ولماذا تم اختيار هؤلاء الأفراد تحديدًا لإرسال الطرد إليهم.

وأظهرت الصور التي تمت مشاركتها على فيسبوك أن أحد المتلقين تلقى حزمتين من البذور كُتب عليهم كلمتي السوار والخاتم، وأظهر العنوان أن الطردين تم إرسالها من مدينة سوتشو في مقاطعة جيانغسو بشرق الصين.

وأضاف مسؤولو وزارة الزراعة أن هذه العملية تُعرف بتهريب المنتجات الزراعية ويجب على الناس إبلاغ وزارة الزراعة الأمريكية، محذرين من أن أنواع البذور في العبوات غير معروفة في الوقت الحالي وقد تكون أنواع نباتية غازية، وهي الأنواع التي تلحق دمارًا بالبيئة وتدمر النباتات والحشرات الأصلية وتضر المحاصيل بشدة.

البذور الغامضة في المملكة المتحدة:

وبالإضافة إلى الولايات الأمريكية، تلقى المئات من البستانيين البريطانيين البذور الغامضة نفسها.

وقال المسؤولون: تلقى مئات البستانيين البريطانيين شحنات غير مرغوب فيها من بذور الحدائق المرسلة من الصين والتي وُصفت بأنها مجوهرات، متابعين: أنت لا تعرف ما تزرعه أو مدى خطورة هذه البذور؛ لذلك نحث الأشخاص على تسليمها إلى المختصين، وعدم زراعتها أبدًا.



