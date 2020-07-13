طريقة إجراء مكالمة WhatsApp صوتية وفيديو باستخدام مساعد قوقل

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

تتيح قوقل للمستهلكين استخدام مساعدها الذكي لإمكانية إجراء مكالمات صوتية ومكالمات فيديو عبر WhatsApp، وهذا يعني أنه بات يمكن للمستخدم الوصول بسهولة إلى بعض خيارات التطبيق من خلال الشاشة الرئيسية على الهاتف الشخصي.

وكان مساعد قوقل يتيح إجراء مكالمات فيديو فقط عبر هانق أوت Hangouts أو ديو Duo.

ويأتي مساعد قوقل مثبتًا على الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، أو يمكن تنزيله من خلال متجر قوقل، وتفعيله بقول مرحبًا قوقل Hey Google، أو بالضغط لفترة طويلة على زر الشاشة الرئيسية على جهازك.

إجراء مكالمة WhatsApp صوتية عبر مساعد قوقل:

عندما يكون مساعد قوقل مفتوحًا، استخدم أحد الأمرين الصوتيين: إجراء مكالمة واتس آب بجهة الاتصال Make a WhatsApp call to contact-name أو اتصل بجهة الاتصال عبر واتس آب Call contact-name on WhatsApp وبالمثل عند الرغبة في إجراء مكالمة فيديو.

ولجعل الأمور أسرع، يجب على المستخدم إضافة لقب مستعار إلى جهات الاتصال الأكثر استخدامًا، بحسب موقع zeenews.

ويُذكر أن واتس آب قدم ثلاث ميزات جديدة رائعة مؤخرًا، من إضافة الوضع الداكن على واتس آب ويب، وملصقات الرسوم المتحركة إلى إضافة جهات الاتصال عبر رمز الاستجابة السريع QR.

وهناك ثلاث ميزات أخرى من المنتظر إطلاقها في وقت لاحق لمستخدمي تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم البالغ عددهم ملياري شخص وهي مشاركة الموسيقى دون مغادرة التطبيق مثل سبوتيفاي Spotify، والتسجيل عبر أجهزة متعددة، وأخيرًا رسائل التدمير الذاتي.



