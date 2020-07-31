طريقة برشلونة لمنع موهبته من الانتقال لـ مانشستر يونايتد

المواطن - محمد سمعه

قرر نادي برشلونة الإسباني منع اللاعب الإسباني أنسو فاتي من الانتقال لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك بسبب احتياج البارشا له في المباريات المقبلة.

وذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن نادي برشلونة يُفكر في وضع شرط جزائي خيالي في عقد أنسو فاتي، وذلك لمنع انتقاله إلى اليونايتد، بعدما قدم الفريق الإنجليزي عرضًا ماليًا أكبر من 100 مليون يورو للتعاقد معه بالفترة الأخيرة.

وأكدت صحيفة “سبورت” أن برشلونة سيضع شرطًا جزائيًا تصل قيمته إلى 400 مليون يورو في عقد فاتي صاحب الـ17 عامًا.

وفي وقت سابق، حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس مصير قمة برشلونة ونابولي في إطار لقاءات إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، حيث من المقرر إقامتها في شهر أغسطس المقبل.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” أن مباراة برشلونة ضد نابولي ستُقام كما هو مخطط لها في ملعب “الكامب نو” معقل النادي الكتالوني في إسبانيا، وذلك بعد أن ترددت أقاويل حول وجود احتمال كبير لنقلها خارج إسبانيا بسبب فيروس كورونا.

طلب الجانب الإيطالي قبل مباراة برشلونة ونابولي

وكانت تقارير صحافية إيطالية، قالت إن رئيس نابولي والمدرب جينارو جاتوزو طلبا نقل مباراة برشلونة ونابولي لملعب مُحايد، وذلك بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا المُستجد عند السفر لـ إسبانيا. وقبل بيان الاتحاد الأوروبي، ذكرت إذاعة RAC 1 الإسبانية أن: “الاتحاد الأوروبي طلب من وزارة الصحة في كتالونيا تقريرًا عن حالة الوباء، مضيفة أن القرار النهائي حول المباراة سيتم إصداره في نهاية هذا الأسبوع بالاعتماد على التقرير”. مباراة برشلونة ضد نابولي لن تُقام خارج الكامب نو على الجانب الآخر، شددت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، على أن السلطات الصحية الكتالونية تؤكد أن إقامة المباراة بشكل طبيعي أمر وارد، حيث يأتي السياح إلى المدينة ولا يحظر عليهم الدخول. وتابع التقرير: “في حالة قرر الاتحاد الأوروبي عدم إقامة المباراة في “كامب نو”، سيكون البديل اللعب في لشبونة، وهي المدينة المقرر اللعب فيها ربع ونصف نهائي ونهائي دوري الأبطال هذا الموسم”. وكان لقاء الذهاب بين برشلونة ونابولي، أُقيم على ملعب سان باولو بمدينة نابولي الإيطالية، حيث انتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.



