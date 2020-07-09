المواطن - الرياض

طريقة تسجيل دخول حساب المواطن

تسجيل حساب المواطن (صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة)، وفي حال عدم وجود تابعين يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن، تابعونا من خلال أكد حساب المواطن أنه بإمكان الأرملة إضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة و(صك حصر الورثة أو شهادة الميلاد أو بطاقة العائلة)، وفي حال عدم وجود تابعين يجب رفع وثائق استقلالية المسكن باسم المتقدم بالطلب، وتشمل عقد الإيجار الموحد أو صك الملكية للسكن، تابعونا من خلال المواطن للتعرف علي طريقة تسجيل دخول حساب المواطن

شروط الأهلية

كشف المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أنه بإمكان من لم يستوف شرط الأهلية من الأفراد المستقلين الاعتراض خلال مدة 90 يومًا لإثبات استقلاليتهم، ولكن يجب رفع أحد الإثباتات التالية :

عقد موحد من شبكة إيجار

صك ملكية السكن

مشهد إثبات سكن جامعي أو أحد المعاهد أو الكليات العسكرية على أن يكون المستند باسمه، وذلك كشرط أساسي لضمان الأهلية وإلا سيعتبر شخص تابع لرب الأسرة.

دفعة يوليو

بدأ برنامج حساب المواطن إيداع الدعم المخصص لشهر يوليو للدفعة الـ32 في حسابات المستفيدين، حيث يستمر ذلك حتى نهاية اليوم الخميس، فيما تساءل البعض عن طريق تسجيل حساب المواطن إلى البرنامج للتأكد من إيداع المبلغ.

ويمكن تسجيل حساب المواطن عبر الرابط هنا، فيما كشف البرنامج عن الخطوات اللازمة لإضافة التابعين على حساب رب الأسرة من خلال الدخول إلى التطبيق واتباع الخطوات التالية: (الدخول إلى البرنامج ثم اختيار “تفاصيل الطلب – بيانات التابعين” لإضافتهم وبعدها الضغط على أيقونة حفظ).

الأوراق المطلوبة لإثبات استقلالية الفرد في حساب المواطن:

في سياق آخر، كشف حساب المواطن عن الأوراق المطلوبة لإثبات استقلالية الفرد في المسكن وهي كالتالي:

عقد الإيجار الموحد باسم المتقدم بالطلب.

أو صك الملكية للسكن باسم المتقدم.

أو مشهد إثبات سكن جامعي أو المعاهد أو الكليات العسكرية.

وأوضح الحساب أنه في حال عدم توافر تلك البيانات المطلوبة يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة وليس كفرد مستقل.

تفاصل الدعم للدفعة الـ31:

يذكر أن برنامج حساب المواطن أودع شهر يونيو الماضي، 1.7 مليار ريال مخصص دعم الدفعة الـ 31 للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثون 78% والبالغ عددهم حوالي 12 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 46% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الاستحقاق الكامل، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 60% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد، مشكلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأفاد القحطاني أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56% وشكل الذكور المستقلين 44%، موضحًا أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته – 0.03%.

وبين القحطاني أنه تم مؤخراً الربط إلكترونياً مع جهات حكومية جديدة إضافة إلى الجهات السابقة بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان توجيهه بشكل فعّال للفئات الأكثر استحقاقاً.



