طقس شديد الحرارة غدًا ودرجة الحرارة 49 في الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر ارتفاع درجة الحرارة غدًا الخميس، على معظم مناطق المملكة، حيث سيكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.
كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير.
وأشارت إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة ١٨-٤٢ كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة ١٢-٣٥ كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.
درجات الحرارة المتوقعة غدًا
أما عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على معظم المدن السعودية فجاءت كما يلي:
|المدينة
|العظمى
|الصغرى
|مكة
|41
|29
|المدينة المنورة
|41
|30
|الرياض
|46
|31
|جدة
|37
|27
|الدمام
|49
|49
|أبها
|30
|20
|تبوك
|37
|25
|بريدة
|43
|29
|حائل
|37
|25
|الباحة
|30
|23
|عرعر
|43
|28
|سكاكا
|40
|26
|جازان
|38
|30
|نجران
|40
|27
|وادي الدواسر
|44
|30
|شرورة
|42
|29
|طريف
|37
|23
|الطائف
|33
|24
|القنفذة
|40
|29
|ينبع
|39
|28
|العلا
|40
|27
|الأحساء
|49
|31
|حفر الباطن
|45
|31
|بيشة
|39
|27
|الوجه
|33
|25
|رفحا
|45
|29
|القريات
|36
|23
رياح مثيرة للأتربة خلال الأيام الماضية
وكانت المملكة قد شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، كما شهدت نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، المدينة المنورة، الرياض، نجران والأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، وكانت السماء غائمة جزئيًا على جنوب وجنوب غرب المملكة تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
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