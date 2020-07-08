طقس شديد الحرارة غدًا ودرجة الحرارة 49 في الأحساء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يستمر ارتفاع درجة الحرارة غدًا الخميس، على معظم مناطق المملكة، حيث سيكون الطقس حارًا إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، وكذلك على الأجزاء الجنوبية والشرقية من منطقة الرياض.

كما توقعت الأرصاد أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، كذلك على طول الساحل الغربي للمملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير.

وأشارت إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة ١٨-٤٢ كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة ١٢-٣٥ كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.