طلق ناري يُودي بحياة شقيق نجم توتنهام

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي اليوم الاثنين، عن وفاة كريستوفر أورييه، شقيق اللاعب الإيفواري سيرجي أورييه ظهير أيمن توتنهام نتيجة الإصابة بطلق ناري في مدينة تولوز الفرنسية.

وقالت شبكة Sky Sports البريطانية إن نادي توتنهام أعلن اليوم في بيانه، أن شقيق أورييه تُوفي كما وجّه النادي خالص التعازي لنجمه الإيفواري ولأسرته.

ودعا نادي توتنهام الجميع، لاحترام الخصوصية مضيفًا أن اللاعب يمر بأوقات صعبة.

وكان مصدر في الشرطة الفرنسية أكد أن وفاة شقيق سيرجي أورييه، تمت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، وذلك بعد إصابته بطلق ناري عقب خروجه من أحد الأماكن العامة في مدينة تولوز جنوب فرنسا.

وفي سياق آخر، انتهت مباراة توتنهام ضد أرسنال التي أُقيمت، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز السبيرز بهدفين مقابل هدف.

أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام وأرسنال

وبدأت مباراة توتنهام ضد أرسنال بشكل سريع، وضغط السبيرز منذ الدقيقة الأولى عن طريق تسديدة مورا من خارج منطقة الجزاء، إلا أن مارتينيز أمسك الكرة بنجاح، ورد الجانرز في الدقيقة التاسعة، ولكن مرت رأسية موستافي بعيدًا.

وكاد السبيرز أن يفض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة العاشرة بعدما أرسل مورا تمريرة مميزة للمهاجم هاري كين الذي انفرد بالمرمى، ولكن الحارس أمسكها، وتمكن الجانرز من تسجيل الهدف الأول عند الدقيقة 16 عن طريق تسديدة صاروخية من ألكسندر لاكازيت.

ورد أصحاب الأرض سريعًا، وسجل هيونغ مين سو التعادل عند الدقيقة 19، وأطلق ديفيز تسديدة صاروخية في الدقيقة 31، ولكن الحارس أبعدها لتصطدم بالعارضة وتخرج، وسدد نجم الجانرز، بيير أوباميانج كرة قوية في الدقيقة 40، إلا أنها مرت بجوار القائم.

واستمرت محاولات الفريق الضيف وسدد بيبي كرة أرضية في الدقيقة 40، ولكن لوريس أمسك الكرة، لينتهي الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد أرسنال بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتلقى أوباميانج تمريرة مميزة من لاكازيت وأطلق تسديدة صاروخية في الدقيقة 59، ولكنها اصطدمت بالعارضة، وانطلق كين ومرر الكرة لزميله سون، إلا أن الحارس مارتينيز أبعد الكرة، وسدد أوباميانج كرة قوية في الدقيقة 79، واصطدمت تسديدته بدفاع السبيرز.

توتنهام يُسجل الهدف الثاني بصعوبة ونجح السبيرز في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 81 عن طريق توبي ألديرفيرلد برأسية مميزة من عرضية سون، وشهدت الدقائق المتبقية محاولات من الفريقين لإحراز هدف جديد ولكن دون جدوى، لتنتهي مباراة توتنهام ضد أرسنال بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 2/ 1.



