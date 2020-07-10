عائلة تُخرب شقة فندقية في عسير بالقمامة والأدوات المتناثرة!

المواطن - عسير

أظهر مقطع فيديو أعمال تخريب شاملة متعمدة قامت بها عائلة في شقة سكنية بأحد الفنادق بمنطقة عسير، في مشهد أثار حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

اليوم نغير اتجاه النقد لبعض النزلاء في الفنادق في منطقة عسير وغيرها أعتقدأن كثير من ملاك الفنادق على مستوى المملكة يعانون منها وربما وسائل الإعلام لم تسلط الضوء يوماً عليها بقدرماهي تسلط الضوء على مطالب السائح، هذا نموذج لما خلفته احدى العائلات وماأحدثته من دمار شامل في الفندق pic.twitter.com/2gWrXhvP0P — نورة مروعي عسيري (@Norah321_) July 10, 2020

وبين الفيديو أعمال التخريب العشوائية التي نفذتها العائلة، حيث نثرت الأدوات الخاصة بالشقة في كل مكان وخربت بعض محتوياتها، فضلًا عن كمية القمامة التي تُركت في كل مكان من الشقة.

وطالب مواطنون بالتحقيق في الفيديو المتداول والبحث عن الشخص الذي كان يسكن فيها وتغريمه ومطالبته بتعويض الفندق ووضعه في قائمة سوداء للفنادق ليكون عبرة لغيره.

وقال معلقون: إن النظافة أحد الخصال المكتسبة للإنسان منذ صغره فيظهر ذلك على الإنسان من خلال سلوكه، سواء كان في الشارع أو في الفندق أو في حديقة عامة، أما نوعية من البشر لا يمكن أن يتعدل سلوكها إلا من خلال تطبيق العقوبات بحزم وشدة.

ونشرت مواطنة تدعى نورة عسيري الفيديو عبر حسابها بموقع تويتر، وعلقت عليه بالقول: اليوم نغير اتجاه النقد لبعض النزلاء في الفنادق في منطقة عسير وغيرها أعتقد أن كثيرًا من ملاك الفنادق على مستوى المملكة يعانون منها وربما وسائل الإعلام لم تسلط الضوء يومًا عليها بقدر ما هي تسلط الضوء على مطالب السائح، هذا نموذج لما خلفته إحدى العائلات وما أحدثته من دمار شامل في الفندق.