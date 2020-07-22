‎الرئيسية
جديد الأخبار
إدانة قاضٍ بالجرم المشهود متلبسًا بجريمة الرشوة.. وآخر باستغلال النفوذ الوظيفي
صدر بحقهما حكم بالسجن لمدة أربع سنوات

إدانة قاضٍ بالجرم المشهود متلبسًا بجريمة الرشوة.. وآخر باستغلال النفوذ الوظيفي

2020/07/22
الساعة 9:28 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
284
0
طباعة
إدانة قاضٍ بالجرم المشهود متلبسًا بجريمة الرشوة.. وآخر باستغلال النفوذ الوظيفي
المواطن - الرياض

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل صدور أحكام ابتدائية في عدد من القضايا.

وفي التفاصيل: صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام ابتدائية لعدد من القضايا، وكان أبرزها ما يلي:

– القضية الأولى: تمثلت في القبض على قاضٍ بالمحكمة العامة بإحدى مناطق المملكة بالجرم المشهود، وتوجيه الاتهام إليه بالرشوة وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه مبالغ مالية بلغت في مجملها (130.000) مائة وثلاثين ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (وسيط) (5) أشهر وغرامة مالية تبلغ (20.000) عشرين ألف ريال.

القضية الثانية: قيام أحد قضاة الاستئناف بإحدى المحاكم باستغلال نفوذه الوظيفي واستلامه مبالغ مالية (رشوة) وبإحالته للمحكمة المختصة صدر بحقه حكم يقضي بسجنه (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مائة ألف ريال، وسجن أحد المواطنين (راشٍ) لمدة (4) سنوات مع تغريمه (100.000) مائة ألف ريال.




0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
جديد الأخبار
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :