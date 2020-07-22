إعفاء السعوديين من تأشيرة دخول أوكرانيا

المواطن - الرياض

أعلنت سفارة خادم الحرمين الشريفين في أوكرانيا، إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا اعتبارًا من 1 أغسطس 2020، وبمدة إقامة لا تتجاوز (90) يومًا، بموجب مرسوم رئاسي.

معلومات حول أوكرانيا

والمعروف أن أوكرانيا هي ثاني أكبر دول أوروبا الشرقية، يحدها الاتحاد الروسي من الشرق، وبيلاروسيا من الشمال، وبولندا وسلوفاكيا والمجر من الغرب، رومانيا ومولدوفا إلى الجنوب الغربي، والبحر الأسود وبحر آزوف إلى الجنوب وهي عضو في رابطة الدول المستقلة عن الاتحاد السوفيتي السابقة.

أوكرانيا هي دولة موحدة تتألف من 24 أوبلاست (محافظات)، وتتمتع اثنتان من المدن بمركز خاص: كييف، العاصمة، وسيفاستوبول، التي تضم أسطول البحر الأسود الروسي وفقًا لاتفاق تأجير.

كما أن أوكرانيا هي جمهورية ذات نظام نصف رئاسي مع فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، فمنذ انهيار الاتحاد السوفيتي، تمتلك أوكرانيا ثاني أكبر جيش في أوروبا، بعد روسيا.

يعيش في البلاد 42,7 مليون نسمة-بعد أن شهدت البلاد نزعة انفصالية بمنطقتي دونيتسك ولوهانسك واختار سكان شبه جزيرة القرم الانضمام إلى روسيا الاتحادية حيث تقلص عدد السكان بشكل كبير.

الدين السائد في البلاد المسيحية الأرثوذكسية الشرقية، والتي أثرت بشكل كبير في العمارة والأدب والموسيقى الأوكرانية.

السياحة في أوكرانيا

تحتل أوكرانيا المركز الثامن عالميًا من حيث عدد السياح، وفقًا لتصنيف المنظمة العالمية للسياحة، أما عجائب أوكرانيا السبعة فهي المعالم التاريخية والثقافية السبعة في أوكرانيا.



